"Синьо-золоті леви" не встояли проти "зелено-білих" у поєдинку 11-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Олійник міг виводити Ворсклу вперед вже на 12-й хвилині, однак з близької відстані запустив сферу по горобцях. Згодом Сефері стріляв з-за лінії штрафного – вище воріт. Львів в середині тайму огризнувся замиканням навісу після подачі у воротарський – Різник з закиданням за комірець впорався.

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Олійник у другій половині першого тайму знову змарнував хорошу можливість, пробивши з вигідної позиції значно вище рамки. Юрченко з близької відстані розстрілював Ільющенкова – кіпер "містян" не підвів. За три хвилини до перерви Муравський зачепив Марлісона у карному майданчику і "привіз" львів'янам пенальті. Стандарт взявся виконувати Юрченко – Ільющенков взяв удар від Владлена, потягнув добивання від Сефері, а Олійник вже традиційно бив будь-куди, лише не у ворота.

Після відпочинку полтавці вийшли вперед – замикання після подачі з кутового Ільющенков відбив, але на добивання головою від Кравця зреагувати вже не встиг – дебютний м'яч від Василя в УПЛ. Наприкінці матчу кіпер "синьо-золотих" потягнув удар під поперечину від Олійника, а удар Марлісона після виходу сам на сам був дуже неточним.

Перемога принесла Ворсклі 14 очок і підняла на шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Львів з 6-ма пунктами – чотирнадцятий.

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