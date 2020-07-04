У Чернігові відкриють музей Андрія Ярмоленка

Півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко удостоївся відкриття власного залу слави.

На базі чернігівського стадіону Юність планують відкрити музей Андрія Ярмоленка, повідомляє видання Сheline.

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Це відбудеться у рамках реалізації другої черги реконструкції вищезгаданого стадіону. Очікується, що на цю подію приїде і сам український легіонер.

Нагадаємо, Ярмоленко – вихованець чернігівського футболу. Виступав за місцеву Юність у юнацькій лізі, а згодом у першоліговій Десні, звідки і перейшов у Динамо.

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