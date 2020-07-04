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У Чернігові відкриють музей Андрія Ярмоленка

4 липня 15:46 - Читать на русском
У Чернігові відкриють музей Андрія Ярмоленка
Андрій Ярмоленко / Твіттер ФК Вест Хем

Півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко удостоївся відкриття власного залу слави.

На базі чернігівського стадіону Юність планують відкрити музей Андрія Ярмоленка, повідомляє видання Сheline.

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Це відбудеться у рамках реалізації другої черги реконструкції вищезгаданого стадіону. Очікується, що на цю подію приїде і сам український легіонер.

Нагадаємо, Ярмоленко – вихованець чернігівського футболу. Виступав за місцеву Юність у юнацькій лізі, а згодом у першоліговій Десні, звідки і перейшов у Динамо.

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Теги
Українці за кордоном Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Десна Десна Юність СДЮШОР Юність
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