"Грандіозний вплив Ярмоленка". Англійські ЗМІ захоплюються холоднокровним українцем, який приголомшив Челсі

Андрій Ярмоленко ефектним голом вирвав для Вест Хема перемогу над Челсі. У пошуках компліментів можна й не відкривати жовту пресу – навіть респектабельні британські видання вибухнули яскравими словами на адресу українця. Ми зібрали найцікавіше.

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Коли Девід Мойєс за 12 хвилин до кінця матчу замінив Джаррода Боуена на Андрія Ярмоленка, здавалося, що це вчинок відчаю. Боуен разом з Майклом Антоніо постійно загрожували обороні Челсі та створили перші два голи у ворота Кепи.

Ярмоленко ж не забивав за Вест Хем з вересня, а в попередньому матчі проти Вулверхемптона виглядав ким завгодно, тільки не людиною, яка здатна вирвати перемогу.

Втім, українець на 89-й хвилині прийняв пас від Антоніо, прилетів до воріт і зберіг холоднокровність, щоб переграти слабкого Кепу. Девід Мойєс ніби чітко знав, що варто зробити ставку саме на нього. Гол Ярмоленка може стати вирішальним у боротьбі Вест Хема за виживання – у команди 3 очки переваги над зоною вильоту з хорошим календарем попереду.

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У день, коли Хакім Зієш і Тімо Вернер офіційно стали гравцями Челсі, Франк Лампард вкотре зрозумів, що його команда продовжить програвати, якщо не налагодить аварійну оборону. Хмари нависли над Челсі, коли Андрій Ярмоленко змістився в центр і вирвав критично важливу перемогу для Вест Хема.

Фейл оборони Челсі виглядав кричуще. Майкл Антоніо просто познущався з Рюдігера та Крістенсена, а Алонсо не встиг повернутися назад, щоб зупинити контратаку Вест Хема, дозволивши Ярмоленку виграти матч.

Те, як українець розібрався з суперниками, посилить бажання Лампарда придбати нових захисників. Ярмоленко перекинув м'яч на ліву ногу, вийшов на ударну позицію та впевнено розстріляв ворота. Лампард має, над чим працювати.

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Наскільки важливий для Вест Хема переможний гол Андрія Ярмоленка? Судіть самі. З моменту відновлення чемпіонату 5 останніх команд АПЛ розіграли 48 очок. Після гола українця Вест Хем набрав стільки ж пунктів, як 4 суперники "молотобійців" разом взяті.

Три очки. Ні, це не багато, однак у відчайдушній боротьбі за виживання це грандіозний внесок. Вест Хем – перший з п'яти кандидатів на виліт, хто переміг.

Майкл Антоніо геніально приборкав м'яч і класно обігрався з Пабло Форнальсом. Потім підключив Ярмоленка, який вийшов на заміну, не забиваючи голів з вересня. Українець швидко вибіг в атаку, обіграв Рюдігера зміщенням всередину (всі, крім німця, знали, що він так зробить) і розстріляв Кепу ударом у нижній кут.

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Він вийшов на заміну, забив переможний гол за Вест Хем, відкинув дискусії про VAR і, побивши Челсі, зробив величезний крок до збереження прописки. Оцінка – 8.

Ярмоленко безпомилково розпорядився своїм шансом. Холоднокровний українець продемонстрував зразковий самоконтроль у вирішальний момент, щоб оббігти Рюдігера, розстріляти Кепу та вихопити життєво важливі 3 пункти для своєї команди.

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Наприкінці матчу з купою пограничних рішень арбітра, коли йде запекла боротьба на обох кінцях таблиці, цей гол може стати одним із вирішальних у всьому сезоні. Андрій Ярмоленко забив Челсі на 89-й хвилині – і цього може бути достатньо, щоб втримати Вест Хем в АПЛ, враховуючи низьку якість команд, які ведуть боротьбу за прописку.

Челсі, своєю чергою, не просто втратив шанс обійти Лестер, а й втратив імпульс, втратив ініціативу. Ярмоленко забезпечив Вест Хему другу перемогу над Челсі в сезоні та подвоїв шанси своєї команди залишитися в елітному дивізіоні. Дорогоцінна перемога для "молотобійців".

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Віддав пару неточних пасів, але це не мало жоднісінького значення, адже він проявив фантастичне самовладання, щоб вирвати для господарів перемогу на 90-й хвилині. Гол неймовірної важливості. Оцінка – 8.

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Що найбільше вразило під час вирішального гола, то це не просто реакція Ярмоленка, а й настрій Форнальса та Антоніо. Вони промчали 50 ярдів на останніх хвилинах, щоб створити підтримку, хоча Андрію вона й була непотрібна. Він змістився в центр і скористався втратою концентрації Челсі.

Захисник з досвідом і класом Рюдігера не мав права дозволити Ярмоленку перекласти м'яч під ліву – всім відомо, що українець любить так робити. Ярмоленко знайшов вільний простір і завдав смертельного удару робочою ногою. У Кепи не було жодних шансів.

Вчора Вест Хем, звичайно, не грав, як команда, яка стоїть на виліт. Райс вразив у півзахисті, Боуен асистував, Соучек нав'язував боротьбу, Антоніо невтомно чіплявся за м'ячі, а Ярмоленко вийшов з лави запасних і зробив різницю!

У соцмережах також вихваляють Ярмолу:

HIS LEFT FOOT IS MAGIC @Yarmolenko_7 pic.twitter.com/iQhZ9aBu8y — West Ham Gossip (@westham_gossip) July 2, 2020

Його ліва нога магічна.

Andriy Yarmolenko's left foot is something to behold.



A decade watching him whip shots past keepers in European comps, far-flung Ukrainian towns, and the occasional international tournament. And now he's up close and doing it all in our face.



What a treat to have him here. — Forward The Hamlet (@ForwardHamlet) July 2, 2020

Ліва нога Ярмоленка варта уваги. Десять років спостерігали за тим, як він пробивав голкіперів у Європі, підкорював українські міста, деколи з'являвся на міжнародних турнірах. А тепер він прямо перед нами. Яке ж задоволення.

I thought Yarmolenko was old and slow? — have you ever won the betway cup have you fuck (@RelegationSZN__) July 2, 2020

Я думав, що Ярмоленко старий і повільний?

Andriy Yarmolenko is the real Goat the best player in the world pic.twitter.com/OwO79N37A9 — Girls Mirror (@ShaibuBlind) July 1, 2020

Ярмоленко – справжній GoaT, найкращий гравець у світі.

Ice in his veins ️ pic.twitter.com/TFUusEb9gF — West Ham United (@WestHam) July 1, 2020

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