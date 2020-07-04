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В Чернигове откроют музей Андрея Ярмоленко

4 июля 15:48 - Читати українською
В Чернигове откроют музей Андрея Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Твиттер ФК Вест Хэм

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко удостоился открытия собственного зала славы.

На базе черниговского стадиона Юность планируют открыть музей Андрея Ярмоленко, сообщает издание Сheline.

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Это произойдет в рамках реализации второй очереди реконструкции вышеупомянутого стадиона. Ожидается, что на это событие приедет и сам украинский легионер.

Напомним, Ярмоленко – воспитанник черниговского футбола. Выступал за местную Юность в юношеской лиге, а затем в перволиговой Десне, откуда и перешел в Динамо.

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