Ярмоленко увірвався у топ-трійку бомбардирів АПЛ серед українців – він випереджає графік Шевченка і Реброва

Український вінгер лондонського Вест Хема Андрій Ярмоленко забив переможний гол у матчі 32-го туру АПЛ проти Челсі.

М'яч у ворота Кепи Аррісабалаги став для 30-річного Ярмоленка 6-м за два сезони в англійській Прем'єр-лізі. За цим показником він випередив Андрія Вороніна, який у 27 матчах забив 5 голів за Ліверпуль.

Гармата Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 3:2

Тепер Ярмоленко одноосібно посідає третє місце у списку найкращих бомбардирів АПЛ серед українців. Попереду лише Андрій Шевченко (9 голів у 48 іграх за Челсі) та Сергій Ребров, який відзначився 10 разів у 59 матчах за Тоттенхем. Однак, Ярмоленко має найкращий бомбардирський графік. Шевченко витрачав на забитий м'яч в середньому 469 хвилин, Ребров – 512, Воронін – 367, а у вінгера Вест Хема цей показник лише 330 хвилин на гол.

Нагадаємо, Ярмоленко став героєм Вест Хема у матчі 32-го туру АПЛ проти Челсі. Українець вийшов на заміну на 78-й хвилині, а наприкінці матчу забив переможний гол. Завдяки перемозі над "синіми" Вест Хем набрав 30 очок і відірвався від зони вильоту на 3 пункти. В активі самого Ярмоленка у нинішньому сезоні тепер 4 голи та один асист у 17-ти зустрічах.

Вест Хем переміг Челсі: забитий гол і тріумфальний футбол від Ярмоленка, Антоніо – герой зустрічі, Кепа – не топ-воротар