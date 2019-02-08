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У Бразилії на тренувальній базі Фламенго сталась пожежа – щонайменше 10 загиблих

12:15 535 Читать на русском
У Бразилії на тренувальній базі Фламенго сталась пожежа – щонайменше 10 загиблих
База Фламенго після пожежі / Фото AS

Страшна трагедія трапилась на одній з тренувальних баз бразильського клубу Фламенго, рятувальники повідомляють про багато жертв.

У Бразилії спалахнула велика пожежа на тренувальній базі найпопулярнішого клубу країни Фламенго, повідомляє AS.

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Пожежники повідомляють, що в наслідок трагедії загинуло щонайменше 10 осіб та ще троє перебувають у важкому стані. Хто саме постраждав, поки невідомо – це могли бути як гравці, так і персонал клубу.

За інформацією TV Globo, в згорілому приміщені базувались гравці молодіжних команд Фламенго віком від 14 до 17 років.

Нагадаємо, Фламенго за свою історію встиг виховати таких талантів, як Зіко, Леонардо, Вінісіуса Жуніора, який нині захищає кольори мадридського Реала, а також Лукаса Пакету, що виступає за Мілан.

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Світ Бразилія Головне Фламенго Фламенго
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