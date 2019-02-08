В Бразилии на тренировочной базе Фламенго произошел пожар – не менее 10 погибших

Страшная трагедия произошла на одной из тренировочных баз бразильского клуба Фламенго, спасатели сообщают о многочисленных жертвах.

В Бразилии вспыхнул крупный пожар на тренировочной базе самого популярного клуба страны Фламенго, сообщает AS.

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Пожарные сообщают, что в результате трагедии погибли по меньшей мере 10 человек и еще трое находятся в тяжелом состоянии. Кто именно пострадал, пока неизвестно – это могли быть как игроки, так и персонал клуба.

По информации TV Globo, в сгоревшем помещении базировались игроки молодежных команд Фламенго в возрасте от 14 до 17 лет.

Напомним, Фламенго за свою историю успел воспитать таких талантов, как Зико, Леонардо, Винисиуса Жуниора, который сейчас защищает цвета мадридского Реала, а также Лукаса Пакету, который выступает за Милан.