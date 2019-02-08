toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭМИЛИАНО САЛА ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД

В Бразилии на тренировочной базе Фламенго произошел пожар – не менее 10 погибших

12:18 140 Читати українською
В Бразилии на тренировочной базе Фламенго произошел пожар – не менее 10 погибших
База Фламенго после пожара / Фото AS

Страшная трагедия произошла на одной из тренировочных баз бразильского клуба Фламенго, спасатели сообщают о многочисленных жертвах.

В Бразилии вспыхнул крупный пожар на тренировочной базе самого популярного клуба страны Фламенго, сообщает AS.

Эмилиано Сала найден мертвым – полиция подтвердила, что тело принадлежит футболисту

Пожарные сообщают, что в результате трагедии погибли по меньшей мере 10 человек и еще трое находятся в тяжелом состоянии. Кто именно пострадал, пока неизвестно – это могли быть как игроки, так и персонал клуба.

По информации TV Globo, в сгоревшем помещении базировались игроки молодежных команд Фламенго в возрасте от 14 до 17 лет.

Напомним, Фламенго за свою историю успел воспитать таких талантов, как Зико, Леонардо, Винисиуса Жуниора, который сейчас защищает цвета мадридского Реала, а также Лукаса Пакету, который выступает за Милан.

Теги
Мир Бразилия Главное Фламенго Фламенго
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
45
мин
Кьево
21:30
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук