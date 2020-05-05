У Борусії М виявлені 2 випадки коронавірусу

COVID-19 дістався Борусії М – у першій команді виявлено 2 позитивні тести.

Масове тестування серед представників Бундесліги допомогло виявити двох хворих на COVID-19 у таборі Борусії з Менхенгладбаха. Один з них – гравець, прізвище якого не уточнюється, а інший працює фізіотерапевтом. Обоє перебувають на карантині вдома, повідомляє Rheinische Post.

Бундесліга може відновитися наступного тижня, – Reuters

Офіційний сайт "жеребців" наразі не підтвердив інформацію, але й не спростував.

Нагадаємо, загалом було проведено понад 1700 тестів, з яких 10 виявилися позитивними. Раніше повідомлялося, що чемпіонат Німеччини можуть поновити вже 9 травня, але засідання щодо цього питання було відкладене. Тепер Бундесліга може повернутися не раніше 15 числа.

До слова, до фінішу чемпіонату Німеччини залишилося 9 турів. Лідирує Баварія, яка випереджає Борусію Д на 4 очки.

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