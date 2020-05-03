Розім'ялися на українцях, знищили грандів, втратили історичний шанс. Пандемія вбила мрію найсимпатичнішої команди Європи

АЗ марив третім в історії чемпіонством, мав усі шанси завоювати його, але коронавірус вніс свої корективи. Як клубу вдалося побудувати ефективну академію та хто незабаром змінить Алкмар на топ-чемпіонат – у нашому матеріалі.

У Нідерландах заборонили проведення футбольних матчів до осені. Ередивізі ніяк не змогла б дограти сезон, тому Королівська футбольна асоціація достроково завершила чемпіонат. На момент зупинки у турнірній таблиці було двовладдя – Аякс і АЗ очолювали Ередивізі з однаковою кількістю очок. Чемпіонський титул вирішили не вручати нікому, а єврокубкові місця роздали відповідно до турнірного становища без жодних корекцій.

АЗ страшенно постраждав від втручання коронавірусу. Річ навіть не в тім, що клуб зазнав удару по бюджету внаслідок скасованих матчів, а команда тільки через різницю голів отримала гірше місце в Лізі чемпіонів (Аякс від групового етапу відділяє один раунд легшої "кваліфікації чемпіонів", а АЗ доведеться подолати 3 етапи складнішої "кваліфікації ліг"). Алкмар втратив історичний шанс стати чемпіоном.

"Сировари" після 25 матчів поступалися Аяксу за різницею голів, але двічі обіграли прямого конкурента, а ще розгромили на виїздах Фейєнорд (3 місце) та ПСВ (4 місце). Загальний рахунок проти грандів у цьому сезоні – 10:0.

АЗ пропустив лише 17 голів у чемпіонаті. Стільки ж команда провела "сухих" матчів в Ередивізі – 68%. Це один з найкращих захистів у Європі – навіть Реал і ПСЖ нервово курять у стороні. За АЗ у цьому сезоні було б прикро навіть без подальшого контексту...

У нідерландському футболі є "велика трійка" – Аякс, ПСВ і Феєйнорд. Коли хтось не з грандів стає чемпіоном, це велика сенсація. В епоху Ередивізі лише 6 сезонів завершилися тріумфом "простих смертних". Серед них тільки АЗ зумів виграти лігу понад один раз: у 1981-му та 2009-му. Останнє чемпіонство імені Луї ван Гала було дивом з див.

"Велика трійка" виділяється не просто багатою історією та великими трофейними залами. Гранди на іншій фінансовій планеті в порівнянні з простими клубами. АЗ має п'ятий бюджет в Ередивізі – 25,5 мільйона євро. У 4 рази менший, ніж в Аякса (110 млн) та в 3 рази, ніж у ПСВ і Фейєнорда. "Сировари" не мають ресурсів, щоб стабільно боротися з місцевими китами за перші місця. Нинішній сезон сприймався шансом десятиліття.

У таких умовах клуб змушений дуже ефективно розпоряджатися ресурсами. Алкмарці зробили ставку на власних вихованців і вкладаються в розвиток талантів. АЗ щорічно інвестує 3 мільйони євро в академію – солідні 12% бюджету. Нещодавно в Алкмарі спорудили новий тренувально-підготовчий центр за 4,5 млн євро.

Одних грошей замало, щоб побудувати ефективну систему підготовки футболістів. Потрібні кваліфіковані кадри. Ключовою фігурою для академії АЗ можна вважати Алойза Вейнкера, який за 10 років перетворив її в найкращу на теренах Нідерландів. І це просто красиві суб'єктивні слова – у 2015-му та 2016-му АЗ отримав престижну нагороду імені Рінуса Міхельса за найефективнішу академію країни.

У 2016-му Вейнкер пішов з клубу за новими викликами, а замінили його два молоді фахівці Пол Бранденбург і Марейн Бейкер, які поділили обов'язки між собою. Бейкер пояснює: "Ми хочемо бути конкурентоздатними у Нідерландах і Європі, а для цього потрібно обирати іншу стратегію, ніж у великих клубів. Якщо ми шукатимемо та розвиватимемо гравців, як Арсенал, Тоттенхем, Аякс чи ПСВ, то завжди будемо пасти задніх. Що нас відрізняє? Ми не купуємо успіх, а створюємо його".

В чому ж особливість академії АЗ? По-перше, це використання методик з інших видів спорту. Клуб залучає на керівні посади колишніх спортсменів-нефутболістів (Бейкер грав у волейбол, генеральний директор Роберт Ейнхорн побудував кар'єру в бейсболі), а потім використовує їхній досвід при формуванні програми підготовки молоді.

По-друге, АЗ активно впроваджує інновації в академії. Для гравців моделюють ситуації в симуляторі віртуальної реальності. "Програма змушує їх постійно думати, приймати рішення. Ми просимо тренерів щотижня готувати нові завдання, щоразу складніші. Так футболісти розвиваються, вдосконалюють креативне мислення", – пише Бейкер.

Під час тренувань використовуються особливі м'ячі з непередбачуваною траєкторією руху та різноманітні покриття. "Кожне тренування має бути унікальним. Ми намагаємося змінювати обставини, щоб змусити наших гравців працювати, щоб спонукати розвиток їхньої техніки. Змінюємо навіть тактичні схеми. Ми повинні виховати гравців, які зможуть мислити на полі, а не просто виконувати завдання в рамках однієї тактики", – додає директор академії Пол Бранденбург.

Переймати досвід в Алкмар приїжджали з академії розвитку футболу США. Гості сформулювали 6 принципів підготовки кадрів АЗ:

– постійно підіймати планку вимог;

– уникати зони комфорту для футболістів;

– наставники повинні давати завдання та питання, а не відповіді та рішення;

– кожен гравець мусить вміти описати, чого він хоче досягти, а тренер – визначити, що мотивує підопічного;

– футболісти змалечку мають жити, як топ-спортсмени, стежачи за харчуванням і режимом;

– створення атмосфери, в якій всі впевнені, що можуть зробити один одного кращими.

Академія АЗ дійсно працює – тренерський штаб може майже без втрати якості вийти на матч виключно з власними вихованцями. Наприклад, у серпневому розгромі Маріуполя в Лізі Європи взяли участь 7 вихідців з академії. Клуб завдяки якісній роботі скаутів успішно перепродає (достатньо взяти найкращих бомбардирів останніх сезонів: Алтідор, Янссен, Вегхорст, Джаханбахш), але вихованці все одно залишаються ключовим ресурсом.

Минулого літа АЗ продав у московський Спартак свого 21-річного капітана Гуса Тіля за 18 мільйонів євро – 3/4 річного бюджету. Дуже болюча втрата, але в клубі швидко знайшли внутрішні резерви, підписали (в 9 разів дешевше) на заміну з Йонг Аякса Дані де Віта – і команда видала найкращий за останні роки сезон, замахнувшись на чемпіонство.

Капітанську пов'язку знову віддали юному вихованцю. Теун Копмайнерс – справжній "mentality monster". У 22 роки почувається господарем на полі: підказує партнерам, може висварити старшого колегу та відстояти свою команду перед суперником. Він ефективний і в центрі оборони, і в опорній зоні, і вище у півзахисті. Прекрасна точність передач, активна участь у білд-апі, загострення дальніми пасами. Найбільш схожі на нього зірки: Міралем П'яніч і Аксель Вітсель. Теуна ведуть європейські топ-клуби, а Марсель Брандс хоче перетягнути його в Евертон.

Найкращий бомбардир АЗ у цьому сезоні – 19-річний Мірон Боаду. В його активі 20 голів у всіх турнірах до початку березня. Дуже ефективний і яскравий центрнап, за яким полює пів АПЛ з Арсеналом на чолі. У нього мускулиста статура, при цьому він динамічний, чудово рухається у чужому штрафному, зовсім не вайлуватий. Боаду вже дебютував за національну збірну Нідерландів, забивши в першому ж матчі.

Найкращий асистент сезону в "сироварів" – 21-річний Келвін Стенгс, який разом з Боаду та Ідріссі формує реактивне атакувальне тріо команди. Стенгс розпочинає на правому фланзі, але активно зміщується в центр. Любить завершувати в стилі Роббена та переходити на позицію "десятки", видаючи звідти класні передачі у розріз.

Додамо лівого захисника Овена Вейндала (21 рік) – і маємо 4 гравців основного складу, які не просто випустилися з академії АЗ, а перебували в структурі клубу з 12 років! Трішки в тіні – інші "продукти" власного виробництва: Аувеян, Хацідіакос, Гудмейн, Дрейф, Крамер. У жовтні Нідерланди U-21 переграли Португалію U-21 з рахунком 4:2, а всі 4 голи створили (забивали й асистували) вихованці АЗ. У них є ще рік, щоб прорватися в головну команду Нідерландів і зіграти з Україною на Євро-2020.

"Зараз наша перша команда на 67% складається з гравців академії, з яких 6-7 є футболістами стартового складу. Наша філософія передбачає, що кожен повинен отримувати шанс, як тільки його заслуговує. Молодь АЗ бачить приклади та розуміє, що, пройшовши певний шлях, зможе грати за головну команду", – пояснює Бранденбург.

Балансу АЗ додають досвідчені виконавці: Рон Влаар, Марко Бізот, Йорді Класі. З їхньою допомогою Арне Слот сформував бойовий колектив, який закохував у себе кожного другого, хто наважувався увімкнути матчі Ередивізі. 40-річний Слот очолив АЗ лише перед початком цього сезону. До того Арне працював асистентом у Джона ван ден Брома – саме він заклав фундамент цієї команди.

Коронавірус (і частково нідерландський уряд) відібрав у АЗ історичну можливість завоювати третє чемпіонство. Вже цього літа "сировари" з великою ймовірністю втратять 2-3 своїх діамантів. Не факт, що у найближчі роки знову вдасться зазіхнути на титул. Втім, немає сумнівів, що академія алкмарців дасть світу ще не одну зірку.

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