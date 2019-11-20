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У Бейла можуть бути проблеми через тролінг Реала – у клубі різко відреагували на жарт зіркового гравця

16:35 1279 Читать на русском
У Бейла можуть бути проблеми через тролінг Реала – у клубі різко відреагували на жарт зіркового гравця
Гарет Бейл святкує вихід на Євро-2020 / ESPN

Керівництво та гравці мадридського Реала вкрай негативно відреагували на витівку Гарета Бейла після матчу за збірну Уельсу.

Після перемоги над Угорщиною півзахисник збірної Уельсу позував перед камерами з прапором своєї країни, на якому був напис "Уельс, гольф, Мадрид. У такій послідовності". Таким чином футболіст відповів на слова екс-форварда та спортивного директора Реала Предрага Міятовіча, який звинуватив Бейла у недостатній самовіддачі у матчах за "вершкових".

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Як повідомляє ESPN, джерело в керівництві Королівського клубу назвало вчинок Бейла дуже поганим жартом, зазначивши, що в стосунках між гравцем і клубом в даний час одночасно спостерігаються злість і байдужість. Також, за інформацією видання, футболісти Реала оцінили дії 30-річного форварда, але тепер побоюються, що вони погіршать і без того не найкращі стосунки з уболівальниками.

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