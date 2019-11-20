У Бейла можуть бути проблеми через тролінг Реала – у клубі різко відреагували на жарт зіркового гравця

Керівництво та гравці мадридського Реала вкрай негативно відреагували на витівку Гарета Бейла після матчу за збірну Уельсу.

Після перемоги над Угорщиною півзахисник збірної Уельсу позував перед камерами з прапором своєї країни, на якому був напис "Уельс, гольф, Мадрид. У такій послідовності". Таким чином футболіст відповів на слова екс-форварда та спортивного директора Реала Предрага Міятовіча, який звинуватив Бейла у недостатній самовіддачі у матчах за "вершкових".

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Як повідомляє ESPN, джерело в керівництві Королівського клубу назвало вчинок Бейла дуже поганим жартом, зазначивши, що в стосунках між гравцем і клубом в даний час одночасно спостерігаються злість і байдужість. Також, за інформацією видання, футболісти Реала оцінили дії 30-річного форварда, але тепер побоюються, що вони погіршать і без того не найкращі стосунки з уболівальниками.

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