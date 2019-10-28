Бейл: Не знаю, хто зараз прем'єр-міністр – мене цікавить тільки гольф

Півзахисник Реала Гарет Бейл зізнався, що майже не цікавиться подіями у світі, а обмежується вузьким колом інтересів.

"На моєму телефоні нічого не встановлено. Якщо мої друзі не надсилають мені щось, або агенти не говорять про новини, про які я повинен знати, я не звертаю уваги. Не бачу в цьому сенсу.

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Про Брексіт знаю небагато. Я дивлюся на нього з фінансової точки зору, тому що це сильно зачіпає мої вкладення. Все змінюється. Однак я не читаю новини. Я дійсно на 99% нічого не знаю про Брексіт. Я навіть не знаю, хто зараз прем'єр-міністр Великобританії. Не маю ні найменшого поняття. Мені не цікаво. Зате я стежу за гольфом і можу сказати, хто зараз найкращий гравець світу", – цитує Бейла The Telegraph.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що Бейл може покинути Реал і повернутися в АПЛ. У цьому сезоні гравець збірної Уельсу забив 2 голи в 6 матчах Ла Ліги.

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