Центральний захисник Барселони Рональд Араухо більше не гратиме на правому фланзі оборони.

В останніх матчах Хаві експериментував із позиціями деяких футболістів, і ці тактичні рішення викликали занепокоєння в стані Барселони. Як інформує Diario Sport, спортивний департамент клубу наполіг на тому, щоб тренер припинив змінювати гравцям "рідні" позиції.

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Так, Рональд Араухо більше не буде пробуватися на позиції правого захисника – він повернеться в центр оборони. Для гри на фланзі у "блаугранас" є профільний гравець Жоау Канселу. Згідно з джерелом, на лівий фланг оборони повернеться хтось із пари захисників Алехандро Бальде – Маркос Алонсо.

При цьому повідомляється, що деякі експерименти Хаві все ж спрацювали.

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