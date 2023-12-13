У середу, 13 грудня, завершився груповий етап ЛЧ 2023/24. Рахунок та огляд матчів Ньюкасл – Мілан і Антверпен – Барселона читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2023/24, 6 тур

Група F

Ньюкасл – Мілан – 1:2

Голи: Жоелінтон, 33 – Пулішіч, 59, Чуквуезе, 84

Група H

Антверпен – Барселона – 3:2

Голи: Вермерен, 2, Янссен, 56, Іленіхена, 90+2 – Ферран Торрес, 35, Гіу, 90+1

Ньюкасл – Мілан

Невдаха цього матчу гарантовано посідав останнє місце групи F, а от переможець міг розраховувати на другу позицію і вихід у плей-офф ЛЧ. Втім, для цього Борусія мала як мінімум не програти вдома ПСЖ – такий сценарій влаштовував Ньюкасл, якби він обіграв "россонері". А от Мілану для другого місця потрібно було вигравати в Англії та чекати поразки парижан у Дортмунді.

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"Сороки" мали супершанс на 20-й хвилині, але Томорі у своєму воротарському не дав Альмірону спрямувати м'яч у сітку. Ньюкасл значно активніше виглядав на старті гри, але втілити перевагу в гол не зумів. Щоправда, "россонері" свій момент таки створили – Леау пробив поруч з дальньою стійкою.

На 33-й хвилині Ньюкасл все ж вийшов уперед – Жоелінтон блискуче пробив у дальню дев'ятку. Меньян не мав жодних шансів. Цей гол став єдиним до перерви. У Дортмунді були нулі – за таких умов саме "сороки" виходили в 1/8 фіналу ЛЧ.

У другому таймі Мілан відігрався. Дещо хаотична атака завершилася пасом Жиру на Пулішіча, який зробив рахунок 1:1. Цей результат не влаштовував жодну з команд. Ньюкасл міг знову вийти вперед, якби не Меньян, який видав суперсейв. Мілан відповів виходом Леау сам на сам – стійка!

Переможний гол таки забив Мілан – на 84-й хвилині Чуквуезе влучно пробив у дальній кут. 1:2 – Мілан набрав 8 очок, але фінішував третім, бо ПСЖ, який зіграв унічию з Борусією, має кращі показники в особистих матчах. Парижани з другого місця вийшли в 1/8 ЛЧ. Мілан зіграє в Лізі Європи, Ньюкасл вилетів з єврокубків.

Антверпен – Барселона

У цьому матчі в групі Шахтаря турнірної інтриги не було. Вона полягала хіба в тому, чи зуміє Антверпен набрати бодай якісь очки у груповому турнірі, адже команда Марка ван Боммеля була єдиною, хто програв усі 5 попередніх поєдинків. Хаві випустив експериментальний склад, давши шанс, зокрема, 17-річного правому захиснику Ектору Форту. І вже на 2-й хвилині "блаугранас" пропустили – Пенья невдало віддав на Ромеу, той намагався дістати м'яч, але втратив м'яч на лінії свого штрафного. Вермерен потужним ударом у ближній кут вивів Антверпен уперед.

Барса відігралася ще в першому таймі. Ямал класно побачив ривок Торреса, віддав у центр штрафного, а Ферран пробив повз кіпера. 1:1 – підсумок першого тайму. На старті другої половини Антверпен знову забив, але гол скасували через офсайд. Тут же Серхі Роберто отримав червону картку, однак після перегляду VAR арбітр змінив рішення – жовта.

Бельгійці таки забили другий гол. Знову помилився Ромеу, невдалою грою якого поблизу свого штрафного скористався Янссен. Барса зрівняла у доданий час зусиллями Гіу, але встигла пропустити втретє. 3:2 – Антверпен набрав перші очки в груповому турнірі ЛЧ. Барселона, попри поразку, фінішувала першою.

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