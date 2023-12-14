Нинішній наставник Барси не може зрівнятися з успіхами своїх попередників.

Хаві має найбільший відсоток поразок в Лізі чемпіонів серед всіх тренерів Барселони, повідомляє Partizado de COPE. "Блаугранас" під його керівництвом програли 6 матчів з 14 (43%).

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Для порівняння: Луїс Енріке зазнав стількох поразок за 33 матчі в Лізі чемпіонів (18%), а Пеп Гвардіола – за 52 матчі (12%).

Хаві очолив Барсу в листопаді 2021-го. У цьому сезоні після двох прольотів повз плей-офф Ліги чемпіонів каталонці нарешті вийшли в 1/8 фіналу.

За час роботи з Барселоною фахівець програвав Баварії (тричі), Інтеру, Шахтарю та Антверпену. "Гірники" завдали Хаві поразки в листопаді цього року завдяки голу Сікана.

У Лізі Європи результати Хаві також не вражають – Барселона виграла лише два матчі з восьми.

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