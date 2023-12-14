Центральный защитник Барселоны Рональд Араухо больше не будет играть на правом фланге обороны.

В последних матчах Хави экспериментировал с позициями некоторых футболистов, и эти тактические решения вызвали беспокойство в стане Барселоны. Как информирует Diario Sport, спортивный департамент клуба настоял на том, чтобы тренер прекратил менять игрокам "родные" позиции.

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Так, Рональд Араухо больше не будет пробоваться на позиции правого защитника – он вернётся в центр обороны. Для игры на фланге у "блаугранас" есть профильный специалист Жоау Канселу. Согласно источнику, на левый фланг обороны вернётся кто-то из пары защитников Алехандро Бальде – Маркос Алонсо.

При этом сообщается, что некоторые эксперименты Хави всё же сработали.

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