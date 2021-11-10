Новий керманич іспанської Барселони Хаві Ернандес показав публіці свою команду помічників, до складу якої ввійшли семеро фахівців.

"Блаугранас" презентували оновлений тренерський штаб гранда, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Асистентами Хаві стали його старший брат Оскар Ернандес і Серхіо Алегре. Фізичною підготовкою Барси займатиметься Іван Торрес. Відповідальними за аналітичну роботу будуть Девід Пратс, Тоні Лобо та Серхіо Гарсія. Натомість тренер воротарів Хосе Рамон Де ла Фуенте зберіг свою посаду після відставки Рональда Кумана.

До слова, прем'єрний матч під керівництвом Хаві Барселона проведе 20 листопада на Камп Ноу. Суперником "блаугранас" стане принциповий опонент – Еспаньйол.

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