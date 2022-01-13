"Перехід до АПЛ у 22 роки – це безумовний плюс для Віталія як футболіста. Шевченко та Ярмоленко – це зовсім інші історії. Можна навести інший, позитивніший приклад – Олег Лужний. Він перейшов до АПЛ з Динамо у досить зрілому віці, і чудово грав в Арсеналі, ставши чемпіоном Англії. Знаючи Віталія, скажу, він вміє слухати тренера та переносити на поле те, що ти йому кажеш. В АПЛ у нього має вийти.

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Було багато скептиків, коли Віталій почав грати у такому ранньому віці. На той час на цій позиції у Динамо були ще Михайличенко, Вантух та Дубінчак. Але Віталій переконав тим, що, незважаючи на помилки, яких іноді припускався, залишався завжди комунікабельним. При аналізі гри він сприймав індивідуальну розмову не як критику, а як допомогу. Це в ньому подобалося", – поділився Хацкевич у інтерв'ю Fanday.

Додамо, що Віталій вийшов у стартовому складі Евертона на матч проти Халл Сіті, провів 120 хвилин на полі та допоміг "ірискам" вийти до наступного раунду Кубка Англії.

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