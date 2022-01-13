"Переход в АПЛ в 22 года – безусловный плюс для Виталия как футболиста. Шевченко и Ярмоленко – это совсем другие истории. Можно привести другой, более положительный пример – Олег Лужный. Он перешел в АПЛ из Динамо в достаточно зрелом возрасте и прекрасно играл в Арсенале, став чемпионом Англии. Зная Виталия, скажу, он умеет слушать тренера и переносить на поле то, что ты ему говоришь. В АПЛ у него должно получиться.

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Было много скептиков, когда Виталий начал играть в таком раннем возрасте. В то время на этой позиции у Динамо были еще Михайличенко, Вантух и Дубинчак. Но Виталий убедил тем, что, несмотря на ошибки, которые иногда допускал, оставался всегда коммуникабельным. При анализе игры он воспринимал индивидуальный разговор не как критику, а как помощь. Это в нем нравилось", – поделился Хацкевич в интервью Fanday.

Добавим, что Виталий вышел в стартовом составе Эвертона на матч против Халл Сити, провел 120 минут на поле и помог "Ирискам" выйти в следующий раунд Кубка Англии.

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