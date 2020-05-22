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"Твої ноги – це сором": Маліновського висміяли власні партнери – не втрималася і дружина хавбека збірної України

18:14 2963 Читать на русском
"Твої ноги – це сором": Маліновського висміяли власні партнери – не втрималася і дружина хавбека збірної України
Руслан Маліновський / Getty Images

Хавбеку Аталанти Руслану Маліновському довелося вислухати серйозну критику після фотографій першого тренування після 2 місяців перерви.

Під публікацією в Instagram 27-річний українець отримав купу різноманітних коментарів.

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"Дідько, Малі, це реальність чи фотошоп?" – написав захисник Сампдорії Омар Коллі, який грав разом з Русланом у Генку. Дружина Маліновського, Роксана, відреагувала на слова гамбійця трьома смайликами. Найбільш категоричним був нинішній партнер зірки збірної України – Робін Госенс. "Друже, спробуй трохи потренувати свої ноги, бо зараз це просто сором", – потролив партнера німецький оборонець Аталанти.

Нагадаємо, в поточному сезоні, який для 27-річного українця є дебютним в Італії після переходу з Генка, Маліновський провів 31 матч, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

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Теги
Українці за кордоном Італія Омар Коллі Омар Коллі Робін Госенс Робін Госенс Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Дружини футболістів
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