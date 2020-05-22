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"Твои ноги – это стыд": Малиновского высмеяли собственные партнеры – не удержалась и жена хавбека сборной Украины

18:17 134 Читати українською
"Твои ноги – это стыд": Малиновского высмеяли собственные партнеры – не удержалась и жена хавбека сборной Украины
Руслан Малиновский / Getty Images

Хавбеку Аталанты Руслану Малиновскому пришлось выслушать серьезную критику после фотографий первой тренировки после 2 месяцев перерыва.

Под публикацией в Instagram 27-летний украинец получил кучу разнообразных комментариев.

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"Черт, Мали, это реальность или фотошоп?" – написал защитник Сампдории Омар Колли, который играл вместе с Русланом в Генке. Жена Малиновского, Роксана, отреагировала на слова гамбийца тремя смайликами. Наиболее категоричным был нынешний партнер звезды сборной Украины – Робин Госенс. "Друг, попробуй немного потренировать свои ноги, потому что сейчас это просто стыд", – потроллил партнера немецкий защитник Аталанты.

Напомним, в текущем сезоне, который для 27-летнего украинца является дебютным в Италии после перехода из Генка, Малиновский провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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Италия Омар Колли Омар Колли Робин Госенс Робин Госенс Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Жены футболистов
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