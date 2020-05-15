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Маліновський третій в рейтингу довіри Гасперіні – італійський ЗМІ про секрет успіху Аталанти

12:03 30
Маліновський третій в рейтингу довіри Гасперіні – італійський ЗМІ про секрет успіху Аталанти
Руслан Маліновський / Atalanta

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не любить працювати з великою групою футболістів. Для успіху йому достатня невеличка група якісних виконавців, в яку входить Руслан Маліновський.

Джан П'єро Гасперіні неодноразово підкреслював – головне якість, а не кількість. Він любить працювати з малою групою якісних виконавців, не розпорошуючись на багатьох футболістів.

За 25 матчів поточної Серії А лише 15 гравців Аталанти зіграли 10 матчів чемпіонату. А 13 з них провели щонайменше 20 поєдинків внутрішньої першості, зазначає Tuttosport.

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Найчастіше тренер використовував Папу Гомеса – лідер команди пропустив лише одну зустріч. Другий у списку – універсал Маріо Пашаліч, який зіграв у 23 матчах.

На третьому місці в рейтингу довіри Гасперіні ціла група футболістів, серед яких Руслан Маліновський. Українець виходив на поле у 22 турах Серії А – його залучали у 88% матчів.

Стільки ж поєдинків зіграли Де Рон, Джімсіті, Гозенс, Толої, Голіні та Мурієль. Видання зазначає, що Мурієль разом з Маліновським мають позитивний вплив на атаку Аталанти (17 голів у сумі), хоча й рідко проводять всі 90 хвилин. Найкращий бомбардир бергамасків Йосіп Ілічіч (15 м'ячів) відіграв 21 матч.

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