Завершував другий тур Серії А матч між Кальярі та Інтером. Ще в першому таймі Лаутаро і Ко зробили рахунок комфортним для своєї команди (0:2). В цей час на трибунах фанати Кальярі демонстрували всю свою невихованість.

Інтер переграв Кальярі та приєднався до лідерів Серії А, Удінезе та Салернітана поділили очки

Один з вболівальників сардинців щось викрикував в бік, де перебував ультрас Інтера, а також показував непристойні жести. Потім чоловік зняв штани і показав свою оголену дупу. Інші вболівальники Кальярі також не відрізнялися вихованістю. Всі витівки фанатів потрапили на камери відеоспостереження.

Наразі невідомо, чи будуть застосовуватися до вболівальників Кальярі які-небудь санкції.

Наполі погрожують з Мілана, камбек Маліновського, лихоманка Юве, Моур йде ва-банк: експрес-анонс Серії А для всіх команд