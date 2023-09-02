Серія А, 3 тур

Болонья – Кальярі – 2:1

Голи: Зіркзеє, 60, Фабіан, 90 – Лувумбу, 22

Удінезе – Фрозіноне – 0:0

Клаудіо Раньєрі нарешті побачив, як його команда забиває в еліті. Кальярі дивом піднявся із Серії В, але серед найкращих поки знайти собі місця не може. Хоча сьогодні перший тайм залишився за острів'янами. Лувумбу скористався провалом оборони суперника. Втім, у другому таймі Болонья розставили все на свої місця. Тотальну перевагу підопічні Тьягу Мотти конвертували в голи. Їх могло бути й більше, але Орсоліні не реалізував пенальті. Слід зауважити, що провально відіграв голкіпер Кальярі. Спочатку Радуновіч пустив у ближній кут, а в другому епізоді взагалі не втримав м'яч, виклавши його на ногу гравцю Болоньї. "Россоблу" здобули першу перемогу в сезоні.

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Фрозіноне продовжує дивувати. Цього новачка Серії А вже встигли записати у претенденти на останнє місце, але поки навіть натяків на це немає. "Канарки" у матчі з Удінезе довели, що не випадково обіграли Аталанту. Черговий жвавий відкритий поєдинок. Не дивіться, що голів так і не було. Насправді кожна команда повинна була забити навіть по два. Принаймні так стверджує система даних xG. Однак єдиний раз, коли м'яч все ж опинився в сітці, взяття воріт не зарахували.