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"Твій старий Мілан за 11 кілометрів звідси": Ібрагімовіч зізнався, що міг приєднатись до клубу Берлусконі

16:16 - Читать на русском
"Твій старий Мілан за 11 кілометрів звідси": Ібрагімовіч зізнався, що міг приєднатись до клубу Берлусконі
Златан Ібрагімовіч / Sky Sports

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч пригадав, як Адріано Галліані переконував його приєднатись до Монци, яка належить колишньому президенту Мілана Сільвіо Берлусконі.

"Галліані подзвонив мені і сказав: "Ти говорив, що це більше не твій Мілан. Твій старий Мілан в 11 кілометрах від Мілана.

Ібрагімовіч: Це не мій Мілан, тут все інакше

Мені він подобається. Він працює так, як і повинен працювати спортивний директор. Коли він вперше кликав мене в Мілан, він приїхав до мене додому в Швецію і сказав: "Я не піду, якщо ти не погодишся поїхати зі мною".

Моя дружина подивилася на мене: що за безумство, що йому потрібно? Я сказав їй, що треба їхати, інакше він не піде. Коли ти щось хочеш, потрібно брати це. Потрібно діяти, а не говорити", – наводить слова Златана Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, швед взимку повернувся у Мілан, після чого результати "россонері" різко пішли вгору. Златан забив у двох попередніх турах Серії А, а Мілан сенсаційно прибив Лаціо та Ювентус.

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Теги
Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія Сільвіо Берлусконі Адріано Галліані Трансфери
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