"Твій старий Мілан за 11 кілометрів звідси": Ібрагімовіч зізнався, що міг приєднатись до клубу Берлусконі

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч пригадав, як Адріано Галліані переконував його приєднатись до Монци, яка належить колишньому президенту Мілана Сільвіо Берлусконі.

"Галліані подзвонив мені і сказав: "Ти говорив, що це більше не твій Мілан. Твій старий Мілан в 11 кілометрах від Мілана.

Ібрагімовіч: Це не мій Мілан, тут все інакше

Мені він подобається. Він працює так, як і повинен працювати спортивний директор. Коли він вперше кликав мене в Мілан, він приїхав до мене додому в Швецію і сказав: "Я не піду, якщо ти не погодишся поїхати зі мною".

Моя дружина подивилася на мене: що за безумство, що йому потрібно? Я сказав їй, що треба їхати, інакше він не піде. Коли ти щось хочеш, потрібно брати це. Потрібно діяти, а не говорити", – наводить слова Златана Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, швед взимку повернувся у Мілан, після чого результати "россонері" різко пішли вгору. Златан забив у двох попередніх турах Серії А, а Мілан сенсаційно прибив Лаціо та Ювентус.

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