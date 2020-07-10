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Ібрагімовіч: Це не мій Мілан, тут все інакше

22:10 - Читать на русском
Ібрагімовіч: Це не мій Мілан, тут все інакше
Златан Ібрагімовіч / VCG

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч озвучив проблеми "россонері", через які може не продовжити угоду з клубом.

"Це не мій Мілан, зараз тут все інакше. Амбіції вже не ті, що раніше, не ті, з якими у мене асоціюється Мілан. Я хочу, щоб клуб боровся за Лігу чемпіонів і скудетто. Я все ще отримую задоволення гри, але граю не заради контракту.

Ібрагімовіч різко відповів, чи залишиться в Мілані

Я граю для того, щоб досягати поставлених цілей, які мотивують мене. Не знаю, чи залишуся на наступний рік. Чи чекаю я на дзвінок від керівництва? Не знаю. Поки що мені ніхто не дзвонив", – наводить слова Ібрагімовіча Football Italia.

Нагадаємо, швед взимку повернувся у Мілан, після чого результати "россонері" різко пішли вгору. Златан забив у двох попередніх турах Серії А, а Мілан сенсаційно прибив Лаціо та Ювентус.

Мілан забив чотири голи за 18 хвилин і переміг Ювентус в Серії А вперше за чотири роки

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Теги
Італія Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан
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