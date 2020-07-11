"Твой старый Милан в 11 километрах отсюда": Ибрагимович признался, что мог присоединиться к клубу Берлускони

Форвард Милана Златан Ибрагимович вспомнил, как Адриано Галлиани убеждал его присоединиться к Монце, которая принадлежит бывшему президенту Милана Сильвио Берлускони.

"Галлиани позвонил мне и сказал: "Ты говорил, что это больше не твой Милан. Твой старый Милан в 11 километрах от Милана.

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Мне он нравится. Он работает так, как и должен работать спортивный директор. Когда он впервые звал меня в Милан, он приехал ко мне домой в Швецию и сказал: "Я не уйду, если ты не согласишься поехать со мной".

Моя жена посмотрела на меня: что за безумие, что ему нужно? Я сказал ей, что надо ехать, иначе он не уйдет. Когда ты что-то хочешь, нужно принимать это. Нужно действовать, а не говорить", – приводит слова Златана Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, швед зимой вернулся в Милан, после чего результаты "россонери" резко пошли вверх. Златан забил в двух предыдущих турах Серии А, а Милан сенсационно прибил Лацио и Ювентус.

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