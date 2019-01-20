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ПСЖ – Генгам – 9:0 – відео голів та огляд матчу

19 січня 23:51 271 Читать на русском
ПСЖ – Генгам – 9:0 – відео голів та огляд матчу
ПСЖ каменя на камені не залишив від Генгама / ФК ПСЖ

Відбув матч 21-го туру французької Ліги 1. ПСЖ каменя на камені не залишив від Генгама. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Франція, Ліга 1, 21-й тур

ПСЖ – Генгам – 9:0

Голи: Неймар, 11, 68 Мбаппе, 37, 45, 80 Кавані, 59,66, 75, Меньє, 83

ПСЖ з непристойним рахунком знищив Генгам. Атакувальне тріо Неймар – Кавані – Мбаппе на трьох оформили 8 (!) голів у ворота Генгама, а довершив розгром Меньє, який забив на 83-й хвилині.

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Після цієї перемоги паризький клуб продовжує очолювати турнірну таблицю Ліги 1. ПСЖ з 53 очками йде на першому місці, випереджаючи Лілль, який йде другим на 13 очок. Генгам – аутсайдер Ліги 1 (14 очок).

Франція21 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Генгам: Субота 19 січня 2019

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
9 : 0
Генгам
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Відеоновини Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Генгам Генгам Франція Парі Сен-Жермен - Генгам
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