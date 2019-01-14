Твіттеріада. Розкішна діва ночі для найтитулованішого футболіста планети, або Що Матерацці розповів Циганику про Зідана

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Київський "динамівець" у Москві – несподіванка тижня

Канікули наближаються до завершення, тож українські футбольні "світочі" поспішають навідпочиватися. Голкіпер Шахтаря Олексій Шевченко доторкнувся до історії у древньому Колізеї.

Майбутнє Шахтаря – хавбек Михайло Мудрик (у центрі) – моржує разом із пацанами у рідному Краснограді.

Піар-менеджер Миная – Михайло Кополовець – опинився у розкішному Куршевелі (Французькі Альпи).

Новоспечений наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань – наодинці із природою Мальдівських островів.

Форвард Ворскли Денис Васін зробив ефектний марш-кидок "від Парижа до Амстердама". Ми публікуємо лише кілька небанальних фото – насправді їх значно більше.

Екс-захисник Динамо-2, Волині та Олімпіка Темур Парцванія – на пафосі у грузинському Зугдіді.

Хорхе Карраскаль вже втомлений сонечком Колумбії. Цікаво, чи знає він, хто очолив Карпати?

А тепер – дивовижа тижня! Вадим Мащенко, хавбек київського Динамо U-19, засвітився у Москві – підстав не довіряти його Instagram немає.

Чотири мушкетери українського футболу: Віталій Мандзюк, Едуард Цихмейструк, Андрій Воробей та Сергій Назаренко. 155 матчів, 22 голи на чотирьох за національну збірну України!

Оборонець Гента Ігор Пластун у затишному колі найрідніших. Схоже, дружина готує йому ще один приємний сюрприз ;-)

Дехто з наших вже увімкнувся в роботу. Євген Селезньов підписав контракт із Малагою і освоюється у ресторані нового міста разом із дружиною.

Вже екс-захисник Зорі Василь Прийма вирушає на пошуки нового клубу.

Віктор Вацко повернувся до рідного Львова, щоб посидіти із Мироном Маркевичем і записати ексклюзив із легендарним тренером. Нетерпляче очікуємо нового випуску "Вацко Light"!

Ну а Ігор Циганик зустрів самого Марко Матерацці. "Тепер я знаю, що почув Зідан у фіналі ЧС-2006!" – хвалиться ведучий "Профутболу".

Світ. Молитва за Реал

Вчора Барселона закріпила своє лідерство у Ла Лізі спокійною перемогою над Ейбаром. На Камп Ноу із далекої Японії прибув Андрес Іньєста. Зумієте відшукати? :)

А ось Реал безнадійно відстав – Королівський клуб продовжує лихоманити. Вчорашня перемога над Бетісом далася ціною надзусиль. "Кому молитися?" (с) Запитайте у Серхіо Рамоса.

Неймар обожнює свого сина Даві Луку.

У Кахи Каладзе – одразу чотири сини. Старший просто надзвичайно схожий на батька!

Мануель Нойєр. Зима у Баварії.

Невдовзі мине рік із того моменту, коли Андреа Пірло завершив кар'єру, провівши прощальний матч. Та це не перешкоджає йому бігати у власне задоволення і підтримувати форму.

Лідер міланського Інтера Мауро Ікарді настільки обожнює собак, що у його домі мешкають одразу три "бобики". Аргентинець приділяє достатньо уваги кожному із них.

Найтитулованіший футболіст світу Дані Алвес підкріпився і вже готовий оцінити наші Бонуси. Тим паче, цього разу героїнею відвертої рубрики стала його кохана.

Бонуси. Вона довго не відповідала "Так"

Джоана Санс – всесвітньо відома супермодель, обличчя десятків популярних брендів. У світі високої моди – із 17-річного віку. У 2015-му доля звела її із Дані Алвесом, який тоді ще виступав за Барселону. Спершу веселий норов бразильського латераля і вагон його трофеїв не справили на дівчину суттєвого враження – Санс залишалася прохолодною до залицянь.

Але!

Наполегливість Алвеса таки підкорила і нефутбольну вершину. Зараз Дані та Джоана поєднані подружніми узами і дуже гармонійно доповнюють одне одного. Іноді оборонець ПСЖ самотужки фотографує кохану. Можливо, деякі із цих фото – його рук справа.

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Твіттеріада. Еротичні тату коханої скандального екс-"динамівця", несподіваний факт про Циганкова, Міля хоче "отметить"