Касорла подолав жахливі проблеми і покарав Реал, Куртуа знову дав привід для критики, а Бейл отримав 22-у травму в Реалі

Мадридський Реал не зумів переграти Вільяреал у матчі 17 туру іспанської Прімери (2:2). Розставляємо найцікавіші акценти цього поєдинку.

Головним героєм зустрічі став Санті Касорла. Іспанець оформив дубль у ворота "вершкових". Ці голи стали для Санті першими в Прімері з сезону-2012/13, коли він ще грав за Малагу. Потім був період у лондонському Арсеналі, який завершився жахливою травмою.

Касорла вилетів на понад півтора року – з жовтня 2016-го до весни 2018-го. За цей час він переніс 10 операцій на ахілловому сухожиллі, 8 сантиметрів якого "забрала" бактерія.

A two-year nightmare.

11 operations.

Eight centimetres of his ankle tendon 'eaten' by bacteria'.

Doubts he'd ever play again.



But last night Santi Cazorla showed he's still got the magic - and against one of the best teams in the world

https://t.co/9xVP8uFeGt pic.twitter.com/epHkIhYynP — BBC Sport (@BBCSport) 4 січня 2019 р.

Санті сумнівався, що знову гратиме у футбол, однак перед стартом сезону епічно повернувся у Вільяреал, а вчора осоромив Мадрид.

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"Це був дуже особливий матч для мене – забити два голи Реалу після всього, через що я пройшов. Хочу продовжувати працювати і вдосконалюватися. Щодня я почуваюся дедалі краще і краще. Відчуваю ритм гри, а біль проходить", – сказав після матчу Касорла.

Наставник Вільяреала Луїс Гарсія чітко охарактеризував гру хавбека: "Санті – феномен".

Вирішальний гол Касорли під завісу зустрічі вийшов кумедним. При зрості 168 сантиметрів іспанець забив головою з воротарського майданчика поміж ніг Тібо Куртуа. Зрозуміло, що провина партнерів голкіпера не менша, однак у мережі дивуються черговій невдалій грі одного з конкурентів Андрія Луніна за місце першого номера Реала на майбутнє. Куртуа опинився серед найгірших гравців матчу за оцінками статистичних порталів.

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Інший невдаха виїзду до Вільяреала – Гарет Бейл. У валлійця проблеми не з грою, а зі здоров'ям. На 38-й хвилині Бейл травмувався, схопившись за ліву гомілку. На другий тайм його замінив Іско. Як підрахували іспанські ЗМІ, Бейл отримав 22-у травму за час свого перебування в Реалі. За більш загальними оцінками це пошкодження стало 18-м у Мадриді для Гарета.

Заміна на Іско – 14-а в пасиві валлійця за Реал, яка спричинена травмою. Терміни відновлення від цього не надто серйозного пошкодження невідомі, але одну гру "вершкових" вінгер точно пропустить.

У цьому сезоні Бейл обмежився кількома мікротравмами та пропустив не так багато часу. Втім, саме його в командах Ла Ліги найчастіше знімають з гри протягом поточного сезону – 15 разів.

Після переїзду в Іспанію Гарет не може прийняти головний виклик – від свого здоров'я. Однак варто визнати, що без нього Реал слабший, Бейл відіграє важливу роль в команді. А проблеми в Сантьяго Соларі серйозні – його колектив і близько не демонструє очікуваного рівня гри. Відставання від лідера Прімери Барселони складає 7 очок.

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