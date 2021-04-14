"В українському футболі все занадто направлено на захист. Немає можливостей для креативності у прийнятті рішень в атаці. Все це залежить від тренера. Якщо тренер достатньо прямий і робить великий акцент на фізичну підготовку – думаю, що ми втрачаємо талант.

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Але я вважаю, що це конкурентоспроможний чемпіонат. Є команди, в яких займаються лише захистом в якихось моментах, але вони досить конкурентноздатні. Коли результат начебто в одну сторону йде, вони все одно до кінця конкурують. Не у всіх чемпіонатах так. Я бачу також, що з часом команди починають ставати сміливішими і йти вище у пресинг. Хочуть на нас вплинути, на нашу конструкцію гри.

Мало відмінностей у порівнянні з португальським чемпіонатом. Якщо подивитися, як грають маленькі клуби у Португалії з Порту, ​Бенфікою або Спортінгом, то ми побачимо плюс-мінус те саме – команди проти грандів більше захищаються. І тут різниця, напевно, більше в гравцях, тому що це домінуючі клуби, у них кращі футболісти", – сказав Северіно у коментарі YouTube-каналу "Бомбардир".

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