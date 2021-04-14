"Тут все занадто направлено на захист": тренер Шахтаря Северіно порівняв чемпіонати України та Португалії
Асистент наставника "гірників" Луїша Каштру Вітор Северіно вважає українську першість дуже перспективною.
"В українському футболі все занадто направлено на захист. Немає можливостей для креативності у прийнятті рішень в атаці. Все це залежить від тренера. Якщо тренер достатньо прямий і робить великий акцент на фізичну підготовку – думаю, що ми втрачаємо талант.
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Але я вважаю, що це конкурентоспроможний чемпіонат. Є команди, в яких займаються лише захистом в якихось моментах, але вони досить конкурентноздатні. Коли результат начебто в одну сторону йде, вони все одно до кінця конкурують. Не у всіх чемпіонатах так. Я бачу також, що з часом команди починають ставати сміливішими і йти вище у пресинг. Хочуть на нас вплинути, на нашу конструкцію гри.
Мало відмінностей у порівнянні з португальським чемпіонатом. Якщо подивитися, як грають маленькі клуби у Португалії з Порту, Бенфікою або Спортінгом, то ми побачимо плюс-мінус те саме – команди проти грандів більше захищаються. І тут різниця, напевно, більше в гравцях, тому що це домінуючі клуби, у них кращі футболісти", – сказав Северіно у коментарі YouTube-каналу "Бомбардир".
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