"В украинском футболе все слишком направлено на защиту. Нет возможности для креативности в принятии решений в атаке. Все это зависит от тренера. Если тренер достаточно прямой и делает большой акцент на физическую подготовку – думаю, что мы теряем талант.

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Но я считаю, что это конкурентоспособный чемпионат. Есть команды, в которых занимаются только защитой в каких-то моментах, но они достаточно конкурентоспособны. Когда результат вроде бы в одну сторону идет, они все равно до конца конкурируют. Не во всех чемпионатах так. Я вижу также, что со временем команды начинают становиться более смелыми и идти выше в прессинг. Хотят на нас повлиять, на нашу конструкцию игры..

Мало различий по сравнению с португальским чемпионатом. Если посмотреть, как играют маленькие клубы в Португалии с Порту, Бенфикой или Спортингом, то мы увидим плюс-минус то же, команды против грандов больше защищаются. И здесь разница, наверное, больше в игроках, потому что это более доминирующие клубы, у них лучше футболисты", – сказал Северино в комментарии YouTube-каналу "Бомбардир".

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