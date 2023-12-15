Донецький Шахтар вже перебуває в Японії, де 18 грудня зіграє проти місцевого ФК Авіспа Фукуока.

Донецький Шахтар прибув до Японії на благодійний матч проти ФК Авіспа Фукуока. Про це повідомляє клубна прес-служба "гірників".

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"Привіт, Японіє", – пише клубний Twitter-акаунт "помаранчево-чорних". В аеропорту футболістів зустрічали не тільки японські вболівальники, але й представники української діаспори з синьо-жовтими прапорами.

У японській столиці донеччани матимуть насичену програму. 16 грудня відбудеться фотосесія та зустріч із представниками української спільноти в Посольстві України. 17 грудня команда проведе відкрите тренування та пресконференцію за участю головного тренера й футболістів. А в день матчу "гірники" влаштують урок футболу для місцевих дітей.

Нагадаємо, благодійний матч Авіспа Фукуока – Шахтар відбудеться 18 грудня на Японському національному стадіоні. Початок о 12:00 за київським часом.

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