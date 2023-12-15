"Мы благодарны Японии и ФК Ависпа Фукуока за приглашение к себе на благотворительный матч. Это очень важно для нашей страны и украинцев, ведь мы знаем, как Япония поддерживает Украину. Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать всему миру солидарность японского народа с украинским народом.

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Поэтому хочется, чтобы на матче был заполнен стадион, и чтобы эту игру увидели во всем мире. Отдельное спасибо украинцам, которые приехали встретить нас в аэропорту. Мы очень рады увидеть наших соотечественников, тем более здесь есть люди из Донецка, многие дети. Очень искренние и приятные эмоции от этой встречи", – цитирует Степаненко клубная пресс-служба Шахтера.

Напомним, благотворительный матч Ависпа Фукуока – Шахтер состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.

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