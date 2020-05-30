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"Тут суперечок виникати не може": Лінекер обрав найкращого гравця в історії футболу

15:36 620 Читать на русском
"Тут суперечок виникати не може": Лінекер обрав найкращого гравця в історії футболу
Гарі Лінекер та Лео Мессі / фото з відкритих джерел

Знаменитий англійський форвард зробив нелегкий вибір, виділивши кращого гравця з неймовірного дуету Лео Мессі та Кріштіану Роналду.

На думку Лінекера, який свого часу пограв за Барселону, саме Мессі можна назвати найкращим виконавцем в історії футболу.

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"Як і Майкл Джордан у баскетболі, Мессі є найкращим з усіх, хто коли-небудь грав у футбол. Люди можуть стверджувати, що є футболісти, кращі за Мессі. Його порівнюють з Роналду, кажуть, що португалець кращий... Я теж великий фанат Роналду, але, якщо говоримо про найкращого футболіста в історії, суперечок виникати не може – це Мессі.

Багато хто докоряє Ліонелю, що він перемагав виключно з Барселоною, тоді як Роналду вигравав і з клубами, і зі збірною. По-моєму, це дивно. Безумовно, поруч з Лео завжди були чудові партнери, проте його статистика свідчить сама за себе. Раз за разом Мессі доводить, що його недоброзичливці неправі.

Навіть в останні сезони, коли Барса була вже "не та", його внесок в гру не зменшувався. Без нього ж на полі відбувається якийсь бардак", – цитує Лінекера BBC.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Англія Гарі Лінекер Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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