"Здесь споров возникать не может": Линекер выбрал лучшего игрока в истории футбола

Знаменитый английский форвард сделал нелегкий выбор, выделив лучшего игрока из невероятного дуэта Лео Месси и Криштиану Роналду.

По мнению Линекера, который в свое время поиграл за Барселону, именно Месси можно назвать лучшим исполнителем в истории футбола.

Удивительный гол Месси в финале Кубка Испании после роскошного прохода – видео дня от Барселоны

"Как и Майкл Джордан в баскетболе, Месси является лучшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. Люди могут утверждать, что есть футболисты, лучше Месси. Его сравнивают с Роналду, говорят, что португалец лучше... Я тоже большой фанат Роналду, но, если говорим о лучшем футболисте в истории, споров возникать не может – это Месси.

Многие упрекает Лионеля, что он побеждал исключительно с Барселоной, тогда как Роналду выигрывал и с клубами, и со сборной. По-моему, это странно. Безусловно, рядом с Лео всегда были замечательные партнеры, однако его статистика говорит сама за себя. Раз за разом Месси доказывает, что его недоброжелатели неправы.

Даже в последние сезоны, когда Барса была уже "не та", его вклад в игру не уменьшался. Без него же на поле происходит какой-то бардак", – цитирует Линекера BBC.

Барселона проводить великий розпродаж: на двері вказали 3-м лідерам – гарячі цінники і нова суперціль