Дивовижний гол Мессі у фіналі Кубка Іспанії після розкішного проходу – відео дня від Барселони

Рівно 5 років тому Ліонель Мессі забив один із найкращих голів в історії "блаугранас". Аргентинець відзначився фантастичним м'ячем у матчі проти Атлетіка Більбао.

30 травня 2015 року Барселона здолала Атлетік Більбао (3:1) у фіналі Кубка Іспанії 2014/15. Дубль Ліонеля Мессі та гол Неймара принесли каталонцям перемогу в 113-му розіграші турніру.

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Окрасою поєдинку став перший гол аргентинця. Мессі отримав м'яч від Дані Алвеса, після чого пройшов півполя, зробивши посміховисько з 4-х гравців басків. Вишенькою на торті став потужний удар в ближній кут, який довів Камп Ноу до екстазу.

Зауважимо, саме Атлетік вибив Барселону з Кубка Іспанії 2019/20. У фіналі суперником команди з Більбао стане Реал Сосьєдад.

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