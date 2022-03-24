Колишній захисник Зорі Дмитро Литвин розповів про те, як перебрався до чемпіонату Фарерських островів та поділився емоціями від вступу Вернидуба до ЗСУ.

"Як опинився на Фарерських островах? Такий варіант запропонував агент. Я довго не думав – головне було швидше звідти поїхати. Чи можна там грати? Цілком. Я вам більше скажу: з організації, з тренувального процесу тут солідніше, ніж було в Хабаровську.

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Хороший тренерський штаб, все спілкування англійською. У нас у Клаксвіку шість збірок. Чотири футболісти поїхали до національної команди, а ще двоє – до молодіжки. Моя команда – чемпіон країни. Влітку стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів.

З кимось підтримую спілкування із Зорі? Так, періодично спілкуюсь із хлопцями. Вчинок Юрія Вернидуба? Звичайно ж, він заслуговує на всіляке захоплення. Тут і говорити нічого – справжній мужик", – поділився Литвин у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, що екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб вирішив вступити до Збройних сил України і пройшов відповідну підготовку. Тепер він протистоїть росіянам.

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