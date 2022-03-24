"Приблизно о п'ятій ранку я прокинувся від телефонної розмови мого сусіда по кімнаті. Це Гліб Грачов, колишній захисник Сталі та Чорноморця, спілкувався зі своєю ріднею з Попасної. Поговоривши з ними, він одразу сказав: "Литва, прокидайся. Дзвони додому, у нас війна почалася".

Хавбек Чорноморця продовжить кар'єру у чемпіонаті Литви

Що робив далі? Дочекався сніданку і одразу підійшов до керівництва із проханням розірвати контракт. Мені дали добро, але офіційно угода була розірвана 28-го числа. Весь цей час я з командою не тренувався і просто сидів на валізах. Розірвав контракт і Гліб Грачов.

Як прощались з одноклубниками? Усі пацани зайшли і висловили своє співчуття. Нормально розійшлися. Футболісти бояться висловлювати свою думку публічно? Так, це виключено. Клуб — державний, його спонсорує губернатор, і якщо вони щось скажуть, то про кар'єру можна забути. Там без шансів взагалі", – поділився Литвин у інтерв'ю Команда№1.

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