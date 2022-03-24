Бывший защитник Зари Дмитрий Литвин рассказал о том, как перебрался в чемпионат Фарерских островов и поделился эмоциями от вступления Вернидуба в ВСУ.

"Как оказался на Фарерских островах? Такой вариант предложил агент. Я долго не думал – главное было быстрее оттуда уехать. Можно ли там играть? В полной мере. Я вам больше скажу: по организации, по тренировочному процессу здесь солиднее, чем было в Хабаровске.

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Хороший тренерский штаб, все общение на английском. У нас в Клаксвике шесть сборников. Четыре футболиста поехали в национальную команду, а еще двое – в молодежку. Моя команда – чемпион страны. Летом стартует в квалификации Лиги чемпионов.

С кем-то поддерживаю общение из Зари? Да, периодически общаюсь с ребятами. Поступок Юрия Вернидуба? Конечно же, он заслуживает всяческого увлечения. Здесь и говорить нечего – настоящий мужик", – поделился Литвин в интервью Команда№1.

Напомним, что экс-тренер Зари Юрий Вернидуб решил вступить в Вооруженные силы Украины и прошел соответствующую подготовку. Теперь он противостоит россиянам.

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