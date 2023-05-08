Артур перебрався на Анфілд минулого літа на правах оренди з правом викупу. Однак заграти в стані "червоних" бразильцеві не вдалося – він провів у лазареті більшу частину цього сезону. Ліверпуль відмовився від можливості викупити його контракт.

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"Сама по собі можливість тренуватися під керівництвом Юргена Клоппа завжди багато дає тобі як гравцеві. Я впевнений, у майбутньому мені це дуже стане в нагоді, я багато чому у нього навчився. Тепер, коли я одужав, я хотів би мати можливість грати більше, але я розумію, чому ситуація зараз відрізняється від тієї, коли я тільки прийшов у команду. Тоді в команди були одні потреби, зараз інші. Мені кажуть, що до мене претензій ні в кого немає, якраз навпаки.

У мене залишилося два роки контракту з Ювентусом. Я повернуся в Італію, між мною і клубом взаємна повага. Наступний сезон стане вирішальним у моїй кар'єрі. З нетерпінням чекаю можливості показати нову версію себе. Сподіваюся, у мене буде можливість попрощатися з Ліверпулем. Мені б хотілося зіграти матч і попрощатися з партнерами, уболівальниками та технічним персоналом. Вони завжди добре до мене ставилися", – цитує Артура Football Italia.

У цьому сезоні 26-річний футболіст провів на полі лише чотири матчі у всіх турнірах, але жодного в Прем'єр-лізі.

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