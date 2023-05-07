"Шість матчів тому ніхто і не думав, що ми наблизимося до зони Ліги чемпіонів. Вигравати поєдинки – це найбільше, що ми можемо робити зараз. Якщо Манчестер Юнайтед проведе свої ігри так, як хоче, то відірветься на сім очок і наздогнати його буде по-справжньому складно.

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Ми повинні провести кінцівку якнайкраще. Уявіть, що "червоні дияволи" припустяться помилок. Не думаю, що вони будуть, але просто уявіть, що Манчестер Юнайтед помиляється, а ми цим не користуємося. Ми б сильно про це пошкодували", – цитує наставника мерсисайдців Sky Sports.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед перебуває на четвертій сходинці, маючи у своєму активі 63 бали. Ліверпуль відстає всього на один пункт, але у "червоних дияволів" є дві гри у запасі.

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