Артур перебрался на Анфилд прошлым летом на правах аренды с правом выкупа. Однако заиграть в стане "красных" бразильцу не удалось – он провёл в лазарете большую часть этого сезона. Ливерпуль отказался от возможности выкупить его контракт.

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"Сама по себе возможность тренироваться под руководством Юргена Клоппа всегда много даёт тебе как игроку. Я уверен, в будущем мне это очень пригодится, я многому у него научился. Теперь, когда я выздоровел, я хотел бы иметь возможность играть больше, но я понимаю, почему ситуация сейчас отличается от той, когда я только пришёл в команду. Тогда у команды были одни потребности, сейчас другие. Мне говорят, что ко мне претензий ни у кого нет, как раз наоборот.

У меня осталось два года контракта с Ювентусом. Я вернусь в Италию, между мной и клубом взаимное уважение. Следующий сезон станет решающим в моей карьере. С нетерпением жду возможности показать новую версию себя. Надеюсь, у меня будет возможность попрощаться с Ливерпулем. Мне бы хотелось сыграть матч и попрощаться с партнёрами, болельщиками и техническим персоналом. Они всегда были добры ко мне", – цитирует Артура Football Italia.

В этом сезоне 26-летний футболист провел на поле всего четыре матча во всех турнирах, но ни одного в Премьер-лиге.

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