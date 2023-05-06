Ліверпуль підходив до домашнього поєдинку з Брентфордом, маючи 5-матчеву серію перемог за плечима. Сумарний рахунок – 16:7. Настільки потужна форма дозволила навіть повернутись у боротьбу за ЛЧ, однак для успіху "червоним" необхідно виграти в усіх турах і дочекатися аж трьох осічок від МЮ. Шанси майже нульові, але тріумф над "джмелями" практично гарантував би вихід у єврокубки.

Цікаво, що перед матчем вболівальники на Енфілді висловили неповагу до короля Чарльза ІІІ – сьогодні в Лондоні відбулася його коронація. На всіх матчах АПЛ вмикали національний гімн, а на екранах виставили фото нового англійського монарха. Публіка ж на трибунах у Ліверпулі освистала "God save the King" і принесла образливі плакати.

Мерсисайдці активно стартували, відкривши рахунок вже на 13-й хвилині внаслідок шикарної комбінації. Салах з флангу зіграв у центр на Фабінью, а сам побіг відкриватись під закидання на праву стійку. Бразилець же зіграв інакше, виконавши діагональ на ліву стійку – і вже звідти ніким не прикритий Ван Дейк зробив скидку на Мо. Єгиптянин з метру розстріляв ворота.

Таким чином, Салах став першим гравцем в історії Ліверпуля , якому вдалося забити у дев’яти домашніх матчах поспіль у всіх турнірах. Крім того, це був його 30-й клубний гол у сезоні 100-й гол за "червоних" на Енфілді.

На 29-й хвилині Нуньєс міг закрити гру. Трент виконав шикарну передачу за спини захисникам, а Дарвін з лінії воротарського пробивав у дотик – але не зміг нормально влучити по м'ячу!

Попри це, характер поєдинку виявився дуже рівним. Брентфорд мало що дозволяв біля власних воріт, а на 39-й хвилині Мбеумо навіть забив у відповідь! Щоправда, гол не зарахували через мінімальний офсайд. Крім того, Тоуні небезпечно стріляв зі стандарту, спрямувавши м'яч повз ліву стійку.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Ліверпуля. В другому таймі "червоні" теж створили небагато – в перші 30 хвилин пригадується тільки простріл Жоти вздовж лінії воротарського, який мав замикати Гакпо. Він теж не підлаштувався під передачу.

На 78-й шикарний лонгшот у дальню дев'ятку виконав Александер-Арнольд, однак Рая парирував. Ну і удар Гакпо з лінії штрафного на 85-й хвилині варто згадати – м'яч пройшов повз праву стійку. Брентфорд при цьому провів кілька хороших контратак, але до гольового епізоду справа так і не дійшла.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля. Мерсисайдці набрали 62 очки й впритул наблизились до четвертої позиції. На ній засів МЮ, який має на один заліковий бал більше, а крім того ще не зіграв цілих два поєдинки.

У Ньюкасла теж дві гри в запасі, однак і очок у "сорок" аж 65. Зате мерсисайдці відірвались від восьмої сходинки аж на 8 залікових балів. Враховуючи, що до кінця сезону всього три тури, можна вітати Юргена Клоппа з виходом у єврокубки.

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