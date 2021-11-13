ЧС-2022: Туреччина знищила Гібралтар шістьма голами, Норвегія втратила з Латвією очки і другу сходинку групи G
Відбулись поєдинки кваліфікації до ЧС-2022 у групі G. Читайте звіт матчів на Футбол 24.
Група G
Туреччина – Гібралтар – 6:0
Голи: Актюркоглу, 11, Давіршоглу, 38, 41, Деміраль, 65, Дурсун, 81, Мюлдюр, 85
Вилучення: Оліверо, 22 (Г)
Норвегія – Латвія – 0:0
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Туреччина була змушена перемагати Гібралтар, а для збільшення шансів на плей-офф господарям потрібна була надрезультативність. Гордий Гібралтар на початку гри демонстрував, що не налаштований на погром, але український арбітр Сергій Бойко швидко залишив гостей у меншості. Нерівність сил не залишила шансів Гібралтару, і мотивовані турки розстріляли суперника 6-ма голами без відповіді. Така активність господарів була недаремною, адже в паралельному матчі на них очікував сюрприз.
Попри статус однозначного фаворита, Норвегія у рідних стінах не змогла обіграти Латвію. Гості усіма силами стримували атаки господарів, інколи навіть вибиваючи м'яч з лінії воріт. Таким чином осічка норвежців зрівняла їх з Туреччиною за кількістю очок, а результативність останніх дозволила їм піднятись на другу сходинку.
У заключному турі турки зустрінуться зі скромною Чорногорією, Норвегії для виходу з групи доведеться перемагати Нідерланди.
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