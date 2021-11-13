Домашній поєдинок Боснії і Герцеговини проти Фінляндії мав дуже важливе значення для збірної України, адже обидві збірні претендують на наше друге місце в групі D. Розкладів було багато, але найкращим результатом для підопічних Олександра Петракова стала б нічия конкурентів – вона б залишила "синьо-жовтим" хороші шанси на плей-офф навіть у випадку власної "мирової" у Сараєво. Фіни трималися б у перегонах навіть у випадку поразки бошнякам, а от балканці права на програш не мали.

Боснія і Герцеговина – Україна: Петев оголосив список на вирішальні матчі кваліфікації до ЧС-2022

Набирати очки господарям довелося без Джеко, якого не внесли до заявки за рекомендацією лікарів. Поки що невідомо, чи встигне він відновитись до матчу з Україною. Натомість, у старт повернувся П'яніч. Суомі теж стартували без одного з основних форвардів – Пох'янпало залишився у запасі.

Боснійці активніше розпочали зустріч, захопивши контроль над м'ячем і заробивши аж чотири кутових ще до 10-ї хвилини. На 8-й крос від Цімірота міг навіть призвести до пенальті, адже здалося, ніби Вайсянен заблокував його рукою – втім, Майкл Олівер чітко побачив відсутність гандболу. На 11-й рахунок мав відкрити П'яніч, який отримав передачу від Колашинаца у зону перед штрафним і потужно пробив. На жаль для балканців, Міралем запустив м'яч у небо. На 19-й же забивати повинен був Превляк, який замкнув простріл Цімірота на лінію воротарського – втім, "круглий" зрізався з його ноги.

В середині першого тайму фіни стали вирівнювати хід зустрічі, а боснійці почали демонструвати свої вразливості. Зокрема, привозили центрбеки – на 16-й хвилині Пуккі ледь не перехопив пас Санічанина на голкіпера. На 21-й захисники "золотистих лілій" начисто забули про Форсса, дозволивши йому спокійно завдати удар головою з 11 метрів (Шехіч спіймав м'яч). Ще через хвилину Пуккі таки обікрав Санічанина в центрі поля, вирвавшись на рандеву з Шехічем і обігравши його, однак Сініша в останню мить вибив сферу з-під його ніг.

Фінляндія заробила кутовий, розігравши його низом і завершивши дальнім ударом Райтали. Його заблокував П'яніч – втім, він зробив це відставленою рукою! Майкл Олівер без вагань призначив пенальті. Пуккі взявся його виконувати, вистріливши у правий нижній кут, однак Шехіч несподівано парирував удар!

Щастя господарів тривало недовго. Всього через три хвилини Фінляндія, яка вже відверто домінувала на полі, таки вийшла вперед завдяки проникній передачі Камара на правий край штрафного та прострілу від Пуккі. Ахмедходжіч намагався перервати його у підкаті, але м'яч відскочив у корпус Форссу – а від нього влетів у порожні ворота. 0:1!

Пропущений гол деморалізував Боснію. У гостей взагалі нічого не виходило, хоча Суомі одразу ж підсіли на власну половину. Можливо, до кінця першого тайму господарі нічого б і не створили, однак на допомогу прийшов Райтала. Правий фулбек провалювався на своїй позиції, часто пропускаючи передачі собі за спину – от і на 36-й хвилині він відпустив Колашинаца й зрізав його у підкаті ззаду по ногах. Майкл Олівер спочатку не показав навіть жовтої картки, але за кільканадцять секунд Райтала побачив перед собою червону. Колашинац же покинув поле через травму.

Боснійці з новими силами накинулись на ворота фінів, заробивши вагон кутових. Два з них цілком могли завершитись голом: на 43-й хвилині Ахмедходжіч головою пробив у дальній кут (Градецкі спіймав м'яч), а на 45+2-й Превляк замикав скидку ударом метрів з п'яти – над поперечиною! Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Фінляндії.

У роздягальні Маркку Канерва не посилив оборону, а замінив Форсса на Ніссіля (останній більш орієнтований на атаку). Одразу з початку другого тайму фіни пішли уперед, що вилилось у небезпечний удар Пуккі з периметру штрафного в лівий нижній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою. Боснія огризнулася щільним пострілом Круніча метрів з 23-х, який не став проблемою для Градецкі. На табло горіла 50-та хвилина.

На 51-й же місцева публіка була шокована. Фінляндія забила другий гол! Після подачі зі штрафного Пуккі видряпав м'яч у Чівіча й скинув його Вайсянену, а той віддав пас назад під удар Лоду з цієї ж зони – 0:2! А стандарт заробив все той же Пуккі. Здавалося, що це кінець для Боснії і Герцеговини.

"Золотисті лілії", однак, не здавалися. Вони ледь не щохвилини завантажували карний майданчик гостей подачами й прострілами, а на 55-й хвилині непоганий прорив Деміровіча правим флангом завершився пострілом повз ближню стійку. Івайло Петев на 56-й вирішив освіжити гру, кинувши у бій Прціча й Гояка, а на 66-й він додав до атаки Менало й Сушича. В запас сіли Ахмедходжіч, Цімірот, П'яніч і і Круніч.

Заміни не дали боснійцям втомитись. Вони продовжили домінувати й тривожити оборону фінів кросами, а на 62-й хвилині Прцічу вдався хороший дальній удар – м'яч пройшов над поперечкою! Тим не менш, час йшов, а явних гольових моментів у господарів не виникало. Здавалося, що Суомі так і не пропустить, однак на 69-й хвилині господарі таки повернулися в гру! Спрацювали заміни: Гояк виконав подачу зі штрафного на ближню стійку, а Менало замкнув у дотик. 1:2!

Через дві хвилини Менало замкнув ще одну хорошу подачу, але Градецкі спіймав м'яч. Вболівальники оживились – і саме на цьому відрізку гри боснійці припустилися фатальної помилки. Фіни на 73-й хвилині заробили стандарт, Лод виконав навіс на дальню стійку, а О'Шонессі, легко відірвавшись від захисників, пробив у дотик з близької відстані. 1:3! Арбітри перевіряли епізод на предмет офсайду, але так і не знайшли його. Це було особливо неприємно, адже фіни обійшли Україну по різниці м'ячів.

Боснійці навіть після цього не здавалися. Особливо активним був Прціч, який завдав три удари з дистанції. Один з них Градецкі довелося парирувати з великими труднощами. Також крутий постріл вдався Чівічу – голкіпер дістав його з-під поперечки. Крім того, кілька кросів у виконанні господарів могли завершитись взяттям воріт, однак фінам вдалося відбитись. На жаль, забити бодай один гол балканці так і не змогли. Фінальний свисток зафіксував перемогу Суомі.

Таким чином, Фінляндія набрала 11 очок, піднявшись на другу позицію в групі D й відірвавшись від України на 2 залікових бали. Це означає, що підопічним Олександра Петракова необхідно за будь-яких умов перемагати у Сараєво – при цьому Франція у Гельсінкі повинна перемогти або хоча б зіграти внічию з Суомі.

У випадку нічиї фінів з французами необхідно рахувати голи. Нам вистачить і мінімальної звитяги над боснійцями, але лишень за умов "нулів" у паралельній зустрічі. Якщо ж фіни за рівності очок і різниці м'ячів матимуть більше забитих, то в плей-офф пройдуть саме вони. Боснія і Герцеговина, своєю чергою, припинила боротьбу за вихід на ЧС-2022.

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