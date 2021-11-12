"Справді була пропозиція очолити збірну Туреччини. Мої колеги з Туреччини телефонували, уточнили мою думку, як я бачу, чи не було жодних негативів у нашій роботі.

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Я сказав, що жодних негативів немає, що це чудовий тренер. Сказав, що це чудова тренерська команда, яку я рекомендую і хочу, щоб у них все вийшло. Але у них щось не вийшло. Не знаю, у чому питання. Але моя думка була лише позитивною", – сказав Павелко в інтерв'ю радіо НВ.

Нагадаємо, посада керманича турецької національної команди була вакантною після відставки Шенола Гюнеша. Зрештою, збірну Туреччини очолив Штефан Кунц. 7 листопада Шевченко став головним тренером Дженоа.

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