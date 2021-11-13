Группа G

Турция – Гибралтар – 6:0

Голы: Актюркоглу, 11, Давиршоглу, 38, 41, Демираль, 65, Дурсун, 81, Мюлдюр, 85

Удаление: Оливеро, 22 (Г)

Норвегия – Латвия – 0:0

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Турция была вынуждена побеждать Гибралтар, а для увеличения шансов на плей-офф хозяевам требовалась сверхрезультативность. Гордый Гибралтар в начале игры демонстрировал, что не настроен на погром, но украинский арбитр Сергей Бойко быстро оставил гостей в меньшинстве. Неравенство сил не оставило шансов Гибралтару, и мотивированные турки расстреляли соперника 6-ю голами без ответа. Такая активность хозяев была не зря, ведь в параллельном матче их ожидал сюрприз.

Несмотря на статус однозначного лидера, Норвегия в родных стенках не смогла обыграть Латвию. Гости всеми силами сдерживали атаки хозяев, иногда даже выбивая мяч с линии ворот. Таким образом, осечка норвежцев сравнила их с Турцией по количеству очков, а результативность последних позволила им подняться на вторую строчку.

В последнем туре турки встретятся со скромной Черногорией, Норвегии для выхода из группы придется побеждать Нидерланды.

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