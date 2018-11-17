Туреччина – Україна: на матч полетять усі футболісти, травмовані Яремчук та Кривцов вирушили з командою

На товариський матч проти Туреччини наставник збірної України не викликатиме нових виконавців.

Національна збірна України вирушила на спаринг до Туреччини у повному складі.

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"Всі 23 футболісти, які готувалися до гри в Словаччині, відправляться в Анталію. Уже на місці ми визначимо програму підготовки для тих хлопців, які отримали пошкодження. Сподіваюся, що всі зможуть взяти участь у спарингу з турецької збірної", – розповів Шевченко порталу Команда 1.

Нападник Роман Яремчук, який не грав проти Словаччини через проблеми зі спиною, готовий повернутися на поле.

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"Защемило поперек. У мене вже були проблеми в цьому місці спини, але я вірю, що швидко повернуся в стрій і зможу зіграти в Туреччині", – сказав він.

Також під питанням участь у матчі Сергія Кривцова, який розпочав матч проти Словаччини з перших хвилин, але був замінений вже на 16-й хвилині через проблеми зі стегном.

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