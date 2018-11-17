Турция – Украина: на матч полетят все футболисты, травмированные Яремчук и Кривцов отправились с командой

На товарищеский матч против Турции наставник сборной Украины не будет вызывать новых исполнителей.

Национальная сборная Украины отправилась на спарринг в Турцию в полном составе.

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"Все 23 футболиста, которые готовились к игре в Словакии, отправятся в Анталию. Уже на месте мы определим программу подготовки для тех ребят, которые получили повреждения. Надеюсь, что все смогут принять участие в спарринге с турецкой сборной", – рассказал Шевченко порталу Команда 1.

Нападающий Роман Яремчук, который не играл против Словакии из-за проблем со спиной, готов вернуться на поле.

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"Защемило поперек. У меня уже были проблемы в этом месте спины, но я верю, что быстро вернусь в строй и смогу сыграть в Турции", – сказал он.

Также под вопросом участие в матче Сергея Кривцова, который начал матч против Словакии с первых минут, но был заменен уже на 16-й минуте из-за проблем с бедром.

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