toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Турция – Украина: на матч полетят все футболисты, травмированные Яремчук и Кривцов отправились с командой

13:07 7 Читати українською
Турция – Украина: на матч полетят все футболисты, травмированные Яремчук и Кривцов отправились с командой
Турция – Украина: на матч полетят все футболисты, травмированные Яремчук и Кривцов отправились с командой

На товарищеский матч против Турции наставник сборной Украины не будет вызывать новых исполнителей.

Национальная сборная Украины отправилась на спарринг в Турцию в полном составе.

"Невероятно шикарная позор" и "Кажется, Шева специально "слил" Бойко": реакция соцсетей на Словакия – Украина

"Все 23 футболиста, которые готовились к игре в Словакии, отправятся в Анталию. Уже на месте мы определим программу подготовки для тех ребят, которые получили повреждения. Надеюсь, что все смогут принять участие в спарринге с турецкой сборной", – рассказал Шевченко порталу Команда 1.

Нападающий Роман Яремчук, который не играл против Словакии из-за проблем со спиной, готов вернуться на поле.

"Разобрали Украину, как велосипед". Словацкие СМИ расхваливают свою сборную за эффектный разгром команды Шевченко

"Защемило поперек. У меня уже были проблемы в этом месте спины, но я верю, что быстро вернусь в строй и смогу сыграть в Турции", – сказал он.

Также под вопросом участие в матче Сергея Кривцова, который начал матч против Словакии с первых минут, но был заменен уже на 16-й минуте из-за проблем с бедром.

Словакия – Украина: Шевченко шокирует тактикой, Бойко и компания – детскими провалами в матче Лиги наций

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
3
дн
:
6
час
:
10
мин
Турция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Сергей Кривцов Сергей Кривцов Украина Украина Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина - Турция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
40
мин
Турция
19:00
Швеция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук