Словаччина розгромила Україну в матчі Ліги націй – опустили з небес на грішну землю

Словаччина шокувала Україну (4:1) в матчі 5-го туру Ліги націй 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Словаччина – Україна на "Футбол 24" стартував о 21:45 за київським часом. Команда Андрія Шевченка достроково виграла свою групу, але перемога залишалася важливим результатом у контексті рейтингу національних збірних. Водночас ця гра фактично не мала турнірного значення, тому тренери отримали змогу поекспериментувати.

Словаччина – Україна – відео голів

Уже на 6-й хвилині господарі відкрили рахунок. Гамшік розіграв штрафний з партнером, а Руснак на удачу пробив з-за меж штрафного. М'яч рикошетом від Циганкова застав зненацька Бойка. Якимсь динамівським вийшов пропущений гол. Бурда сфолив і дозволив супернику заробити небезпечний стандарт, а інші двоє представників киян стали жертвами нещасного збігу обставин. Після обрізки Маліновського в центрі поля і незграбної гри захисників Гамшіку дозволили розстрілювати ворота з кількох метрів. На щастя, м'яч звалився з ноги легенди Наполі.

Словаччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Україна дуже провалювалась на своїй половині, і Шевченко зробив радикальний крок. На 14-й хвилині гравця Шахтаря Сергія Кривцова замінив дебютант Ігор Пластун. Утім гра продовжилась у тому ж дусі. Тут уже Маку дали пробити з меж штрафного – вище. На 23-й Зреляк випередив Бойка на виході, але і тут словак промахнувся. Цікаво, що зі старту зустрічі "синьо-жовті" несподівано вийшли з тріо центральних захисників (Матвієнко, Кривцов, Бурда), а Зінченко та Караваєв закривали свої фланги. Експеримент, який дав дуже багато волі Словаччині та зробив розібраними українців.

На 26-й хвилині Куцка, який перед тим травмувався і потім покинув поле, з останніх сил пробив здалеку. Бойко жахливо парирував – м'яч опустився у наші ворота від його кулаків. Тут уже його вина очевидна. Повний провал збірної України в перші 45 хвилин: 1 слабенький удар Маліновського у площину воріт аж у компенсований час, обрізки, помилки в усіх лініях, розгубленість і неможливість позитивно виділити хоча б когось одного.

На старті другої половини зустрічі Караваєв продерся правим флангом, а Коноплянка в дотик по дузі розкішно пробив у верхній кут. Однак майже відразу словаки відновили свою перевагу. Гамшік поцілив у стійку з лівого флангу, українці дозволили господарям продовжити атаку праворуч. Руснак прострілив, а Зрелак п'яточкою з-під Пластуна прошив Бойка, який навіть не поворухнувся. Команди забили 4 голи з 5-и перших ударів у площину воріт! Зінченко непогано навісив зліва. Подачу чомусь замикав не єдиний форвард Борячук, а Караваєв – вище. Провал словаків на своїй половині не допоміг українця. Борячук і Коноплянка виходили на чужі ворота, але Євген занадто довго думав і влучив у воротаря. Майже миттєво Україна отримала нокаут. Степаненко дозволив Маку пробити з-за меж штрафного, Бойко знову не виручив. Циганков класно пройшов правим флангом, Степаненко отримав розкішний момент для удару метрів з 11, але пробив кудись далеко від воріт. Згодом Маліновський у своєму стилі приклався здалеку, але в Руслана удари нині ну ніяк не йшли. Класну комбінацію, яку розпочав дальнім пасом Шапаренко, завершив незграбним прийомом Циганков. Могло бути дуже красиво. Словаки двічі вийшли в атаку і завершили моменти ударами. У другому епізоді навіть знову забили, але з офсайду. У компенсований час словаки вилетіли в контру 4 на 2, Циганков дивом встиг перехопити, проте ледь не вийшов автогол – поперечина врятувала від ще більшої ганьби. Словаччина набирає свої перші очки. Україна фінішує у Лізі націй лідером своєї групи (9 балів) – як же нам допомогли чехи, які обіграли словаків у попередньому матчі!

Ліга націй, Дивізіон Б, 5-й тур

Словаччина – Україна – 4:1

Голи: Руснак, 6, Куцка, 26, Зрелак, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47